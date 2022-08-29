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32 минуты назад

В Москве арестовали организатора незаконного автопробега

Lenta.ruиещё 3

Таганский суд в Москве арестовал организатора незаконного пробега элитных спортивных автомобилей «Богатых и успешных» Алексея Хитрова. Об этом в понедельник, 29 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Хитрова признали виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статье 20.2.2 КоАП и назначили наказание в виде 15 суток административного ареста. При этом суд постановил считать срок ареста с момента задержания россиянина в воскресенье, 28 августа.

28 августа сотрудники правоохранительных органов пресекли проведение несанкционированных автогонок. Полиция задержала порядка 90 ранее предупрежденных о запрете на проведение мероприятия владельцев дорогих машин, в том числе экс-мэра Архангельска Александра Донского. Планировалось, что на спорткарах будут наклеены стикеры «Богатые и успешные».

Согласно предварительным данным, в автопробеге собирались принять участие более 170 элитных дорогих марок автомобилей, в частности Lamborghini, Rolls-Royce Phantom, Ferrari, Mercedes-Benz G63 Brabus, Porsche, Hummer H1, Сhevrolet Covette C8, Audi RS5 и Bentley Continental GT II. Большинство иномарок сейчас находятся на специальной площадке для последующей проверки на нелегальную модификацию и внесение незаконных изменений в конструкцию.

Происшествия,Видео,Алексей Хитров,Александр Донской,Ferrari,
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