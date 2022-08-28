В МЧС назвали причину пожара на рынке в Волжском

Нарушение требований пожарной безопасности во время проведения сварочных работ стало причиной пожара на рынке в городе Волжский Волгоградской области. Об этом ТАСС сообщил начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области Николай Любавин.
"По предварительным данным, причиной пожара послужило нарушение пожарной безопасности при проведении сварочных работ", - сказал он.
Любавин добавил, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 168 УК РФ ("Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности").