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1 час назад

В МЧС назвали причину пожара на рынке в Волжском

ТАССиещё 20

Нарушение требований пожарной безопасности во время проведения сварочных работ стало причиной пожара на рынке в городе Волжский Волгоградской области. Об этом ТАСС сообщил начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области Николай Любавин.

В МЧС назвали причину пожара на рынке в Волжском
Фото: ТАССТАСС

"По предварительным данным, причиной пожара послужило нарушение пожарной безопасности при проведении сварочных работ", - сказал он.

Любавин добавил, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 168 УК РФ ("Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности").

Происшествия,МЧС России,
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