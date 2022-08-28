В Удмуртии поезд столкнулся с автомобилем

Легковой автомобиль столкнулся с поездом на регулируемом железнодорожном переезде в Удмуртии. Пострадали три человека - водитель и пассажиры авто, сообщили журналистам в воскресенье в управлении ГИБДД МВД республики.
"28 августа 2022 года, около 07:00 (06:00 мск), на 3-м километре автомобильной дороги Игра - Сюмси Игринского района Удмуртской Республики произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Kia Sportage и поезда. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Sportage, женщина 1972 года рождения, переезжала регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП водитель автомобиля, ее пассажиры - женщина 2000 года рождения, мужчина 1999 года рождения - получили травмы, доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
На сайте Горьковской железной дороги уточняется, что машинист поезда применил экстренное торможение, но предотвратить столкновение не удалось. В результате ДТП пассажирский поезд № 397 сообщением Киров - Казань был задержан на 13 минут.