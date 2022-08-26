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18 минут назад

"Ъ": сотрудника ФСО задержали по делу о хищениях

Газета.Ru

ФСБ задержала руководителя проектов НТЦ «Система» (структуры ФСО) Станислава Глазова по подозрению в многомиллионных хищениях, сообщает «Коммерсантъ».

Сотрудника ФСО задержали по делу о хищениях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительным данным, речь идет о хищениях с помощью фирм-однодневок и «мертвых душ». Ходатайство об аресте Глазова находится на рассмотрении у судьи.

НТЦ «Система» обеспечивает работу центрального узла правовой информации РФ. Указом президента на НТЦ «Система» возложено выполнение функции по реализации системы правовой информатизации страны.

Ранее Мещанский суд Москвы вынес оправдательный приговор главе Управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимиру Мнишко и председателю коллегии адвокатов «Межрегион» Сергею Юрьеву.

Фигурантам вменялось покушение на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и пособничество мошенничеству (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствие установило, что в 2008 году Мнишко, с помощью связей в Росавиации, предоставил заключение, содержащее завышенную стоимость юридических услуг для формирования конкурсной документации.

Происшествия,Сергей Юрьев,Коммерсант,ФСБ,Росавиация,
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