На члена СПЧ Каляпина напали под Нижним Новгородом

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Вечером 24 августа в Нижегородской области на правозащитника напал неизвестный. Он пытался порезать Каляпину лицо и задушить. Каляпину удалось вызвать полицию, нападавшего задержали.

Правозащитник находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга

Ранее Каляпин возглавлял «Комитет против пыток» (КПП, признан НКО-иноагентом).

В январе в Нижнем Новгороде, где живет мать правозащитника, неизвестные обклеили двери лифта и ее квартиры плакатами с надписями, что Каляпин - «иностранный агента» и «продал Отечество за гранты США и Германии».