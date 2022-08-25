На члена СПЧ Каляпина напали под Нижним Новгородом

Члена Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игоря Каляпина госпитализировали после нападения. Об этом сообщается в Telegram-канале СПЧ.
Вечером 24 августа в Нижегородской области на правозащитника напал неизвестный. Он пытался порезать Каляпину лицо и задушить. Каляпину удалось вызвать полицию, нападавшего задержали.
Правозащитник находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга
Ранее Каляпин возглавлял «Комитет против пыток» (КПП, признан НКО-иноагентом).
В январе в Нижнем Новгороде, где живет мать правозащитника, неизвестные обклеили двери лифта и ее квартиры плакатами с надписями, что Каляпин - «иностранный агента» и «продал Отечество за гранты США и Германии».
Глава Чечни Рамзан Кадыров призывал задержать Каляпина, заявив, что он «зарабатывает на теме Чеченской Республики и чеченцев». Юристы КПП защищали членов семьи бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, которых в Чечне обвинили в призывах к терроризму.