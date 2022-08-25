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36 минут назад

На члена СПЧ Каляпина напали под Нижним Новгородом

Мария Иванова

Члена Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игоря Каляпина госпитализировали после нападения. Об этом сообщается в Telegram-канале СПЧ.

На члена СПЧ Каляпина напали под Нижним Новгородом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вечером 24 августа в Нижегородской области на правозащитника напал неизвестный. Он пытался порезать Каляпину лицо и задушить. Каляпину удалось вызвать полицию, нападавшего задержали.

Правозащитник находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга

Ранее Каляпин возглавлял «Комитет против пыток» (КПП, признан НКО-иноагентом).

В январе в Нижнем Новгороде, где живет мать правозащитника, неизвестные обклеили двери лифта и ее квартиры плакатами с надписями, что Каляпин - «иностранный агента» и «продал Отечество за гранты США и Германии».

Глава Чечни Рамзан Кадыров призывал задержать Каляпина, заявив, что он «зарабатывает на теме Чеченской Республики и чеченцев». Юристы КПП защищали членов семьи бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, которых в Чечне обвинили в призывах к терроризму.

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