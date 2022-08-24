Названа причина крушения вертолета в российском регионе

Вертолет Ми-2 мог упасть на территории Предгорного округа Ставрополья из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил в среду глава Предгорного муниципального округа Ставропольского края Николай Бондаренко .

"На территории нашего округа из-за неблагоприятных погодных условий совершил экстренную посадку вертолет, в результате чего произошло возгорание растительности и самого вертолета", - написал Бондаренко в Telegram-канале .

Ранее ГУ МЧС по краю сообщило журналистам, что в 19:23 мск в Предгорном округе произошло крушение вертолета Ми-2. В результате произошло возгорание травы на площади 2 га. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.