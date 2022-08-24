В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.00EUR 59.51
Войти в почту
2 часа назад

На Ставрополье назвали предварительную причину падения Ми-2

ТАССиещё 7

Вертолет Ми-2 мог упасть на территории Предгорного округа Ставрополья из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил в среду глава Предгорного муниципального округа Ставропольского края Николай Бондаренко.

Названа причина крушения вертолета в российском регионе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На территории нашего округа из-за неблагоприятных погодных условий совершил экстренную посадку вертолет, в результате чего произошло возгорание растительности и самого вертолета", - написал Бондаренко в Telegram-канале.

Ранее ГУ МЧС по краю сообщило журналистам, что в 19:23 мск в Предгорном округе произошло крушение вертолета Ми-2. В результате произошло возгорание травы на площади 2 га. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Происшествия,Николай Бондаренко,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители