Ройзман избежал СИЗО по делу о дискредитации армии

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга решил не арестовывать экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определённых действий — впрочем, очень похожего на домашний арест. Бывшего градоначальника накануне задержали на 48 часов по уголовному делу о дискредитации Вооружённых сил России. Ройзмана уже трижды штрафовали по этой статье более чем на 150 000 рублей.

Фото: ТАСС ТАСС

Меру пресечения, не связанную с СИЗО, для Ройзмана попросило само следствие, отметил ТАСС. Несмотря на это, в суд бывшего мэра привезли в наручниках. Силовики пригнали к зданию автозак и Росгвардию — вероятно, чтобы пресечь несанкционированные митинги в поддержку Ройзмана.

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Примерно в 14:00 мск Ройзмана завели в зал суда. Его встретили аплодисментами и криками «Свободу!», сообщило издание It's My City. В суде бывший мэр заявил, что не признаёт вину по делу о дискредитации.

На суде выяснилось, что запрет определённых действий, которое просит следствие для Ройзмана, фактически означает для него домашний арест. Экс-мэра попросили выпускать из дома только на одну минуту с 23:59 до 00:00 — за исключением явки к следователю и в суд. В эту минуту Ройзману нельзя посещать публичные места и мероприятия, считает следствие. Кроме того, СК захотел давать добро на письменное общение Ройзмана с любыми лицами, кроме адвокатов и силовиков. Следствие также попросило запретить Ройзману отправлять и получать почту и использовать любые средства связи и интернет.

Искусственный домашний арест

Перед тем как судья удалилась в совещательную комнату, Ройзман заявил, что выступает против ограничений, которые хочет наложить на него следствие.

Дело Ройзмана

Силовики задержали Евгения Ройзмана в его квартире в Екатеринбурге 24 августа. Они нагрянули с обыском и планировали выбить дверь, но подозреваемый не сопротивлялся и сам впустил полицию в дом. Бывшего мэра обвинили в повторном распространении ложной информации о российской армии и задержали на 48 часов.

После этого полиция стала обыскивать все организации, которые имеют отношение к бывшему мэру Екатеринбурге. Они проверили Музей Невьянской иконы и благотворительный фонд Ройзмана.

В поддержку задержанного политика выступили некоторые местные жители. Они 24 августа собрались на главной площади Екатеринбурга и провели митинг.

«Акция прошла в "молчаливом" формате, люди сели на ступеньки у памятника Ленину на главной площади города и ничего не делали», — сообщил портал Ura.ru.

По его данным, в общей сложности в акции приняли участие не более двадцати человек, которые быстро разошлись, когда их об этом вежливо попросили росгвардейцы. Представителей СМИ на месте было больше, чем участников митинга.

Одного участника акции в поддержку Ройзмана всё же задержали. 25 августа суд в Екатеринбурге арестовал его на 15 суток, сообщил ТАСС. Мужчину обвинили в неповиновении сотрудникам полиции.