Меру пресечения Ройзману изберут в Екатеринбурге

Меру пресечения экс-мэру Евгению Ройзману планируется избрать в Екатеринбурге, этапировать в Москву его пока не будут. Об этом заявил его адвокат Владислав Идамжапов, передает «Интерфакс».

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Защитник вместе со своим доверителем в настоящее время находится в екатеринбургском отделе полиции. От более развернутых комментариев он отказался, сославшись на данную им подписку о неразглашении данных следствия.

Вместе с тем адвокат сообщил, что ничего запрещенного законом в ходе обысков у Ройзмана силовики не нашли.

Другой защитник экс-мэра, Алексей Екимов, добавил, что материалы об избрании Ройзману меры пресечения будут направлены в суд до 26 августа. Юрист полагает, что следствие будет ходатайствовать о содержании подозреваемого под стражей.