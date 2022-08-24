Три человека пострадали при крупном пожаре в Москве

Пожар охватил склад с магазинами на севере Москвы, пострадали три человека, сообщили ТАСС в экстренных службах.
"Пожар произошел в здании склада в Сигнальном проезде. Пострадали три человека, один из них в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.
В экстренных службах сообщили, что площадь пожара выросла до 1,5 тыс. кв. м. "Площадь возгорания возросла до 1 500 кв. метров", - сказал собеседник агентства.
Ранее в МЧС РФ сообщали, что площадь возгорания выросла с 150 кв. м до 800 кв. м. Источник сообщал, что очаг находится на третьем этаже, в здании расположены магазины и производства.