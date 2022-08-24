Три человека пострадали при крупном пожаре в Москве

Пожар охватил склад с магазинами на севере Москвы, пострадали три человека, сообщили ТАСС в экстренных службах.

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"Пожар произошел в здании склада в Сигнальном проезде. Пострадали три человека, один из них в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

В экстренных службах сообщили, что площадь пожара выросла до 1,5 тыс. кв. м. "Площадь возгорания возросла до 1 500 кв. метров", - сказал собеседник агентства.