Соседи рассказали о жизни Вовк в Мариуполе

«Он ее побил вроде, у нее гематома в голове была, операцию ей делали. У нее очень хорошие мама и папа. Когда она вышла замуж, родители ей в 24-м квартале купили квартиру. Про Наталью могу высказаться лишь положительно. Я не могу поверить в это. Во-первых, что можно убить человека. Ты же сама мать. У нее такой сын хороший, спортсмен. Он ходил на плавание, а потом его выбрали на водное поло. Мы до сих пор в шоковом состоянии от этих новостей», — сказала женщина.