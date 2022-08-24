Соседи рассказали о жизни Вовк в Мариуполе

Соседи украинки Натальи Вовк, которая подозревается в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, рассказали о ее жизни в Мариуполе. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
Дом родителей Вовк находится в Ильичевском районе Мариуполя. По словам соседей, выросла она в приличной семье, однако отношения с родителями были не очень хорошие.
«Могу сказать, что у них отношения с мамой были не очень. Она не очень с матерью общалась. С родителями не жила, вышла замуж, потом разошлась с ним, и жила с кем-то другим», — рассказала одна из соседок.
Другая жительница рассказала, что Наталья хорошая мать, у нее двое детей, а вот с мужем не повезло. Мужчина бил супругу и даже чуть не оставил инвалидом.
«Он ее побил вроде, у нее гематома в голове была, операцию ей делали. У нее очень хорошие мама и папа. Когда она вышла замуж, родители ей в 24-м квартале купили квартиру. Про Наталью могу высказаться лишь положительно. Я не могу поверить в это. Во-первых, что можно убить человека. Ты же сама мать. У нее такой сын хороший, спортсмен. Он ходил на плавание, а потом его выбрали на водное поло. Мы до сих пор в шоковом состоянии от этих новостей», — сказала женщина.
Ранее мать Вовк рассказала, что последний раз виделась с дочерью в июле, когда та приезжала в Мариуполь.
По ее словам, некоторое время Наталья была заграницей, потом вернулась, как и положено, «прошла фильтрацию» и даже оформила пропуск на машину.