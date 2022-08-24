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28 минут назад

СМИ: Ройзман задержан на 48 часов

Елена Прошина

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали на 48 часов по делу о дискредитации ВС РФ. Об этом рассказал его адвокат, Владислав Идамжапов, пишет ТАСС.

По словам адвоката, в отношении Ройзмана составлен протокол о задержании на 48 часов.

Ройзман был задержан в Екатеринбурге 24 августа. В отношении него возбуждено уголовное дело по часть 1 статьи 280.3 УК РФ. По данным МВД, он разместил в интернете ролик, «содержание которого дискредитировало использование ВС РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан».

Что известно о деле Ройзмана

В его квартире, фонде, частном музее невьянской иконы и гараже прошли обыски, в ходе которых были изъяты мобильный телефон, ноутбуки и документы. По словам адвоката, в ходе обысков ничего существенного обнаружено не было, «никаких ценностей, никаких денежных средств, никакого имущества».

Предполагается, что Ройзмана доставят из Екатеринбурга в Москву для проведения следственных действий.

Происшествия,Видео,Евгений Ройзман,Верховный суд,
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