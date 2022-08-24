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29 минут назад

Мать Вовк раскрыла новые подробности о дочери

Елена Прошина

Мать Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, рассказала подробности их последней встречи. Об этом пишет «Донецкое агентство новостей».

Мать Вовк раскрыла новые подробности о дочери
Фото: соцсетисоцсети

По словам Надежды Вовк, она виделась с дочерью в июле, когда та приезжала в Мариуполь.

«Дочь я видела с месяц назад. Мы особо с ней не общались, она за границей была какое-то время. Когда дочь приехала из-за границы, она, как положено, прошла фильтрацию, оформила пропуск на машину. Я знаю, что с этим у нее все было хорошо», - рассказала Вовк.

Ранее отец Вовк рассказал, что она служила в ВСУ, а не в батальоне «Азов» (организация запрещена в России). Сестра подозреваемой также заявила, что Вовк устроилась в одну из контор ВСУ «по инвалидности».

Отец Вовк рассказал о ее службе в ВСУ

Напомним, машина Дарьи Дугиной была взорвана 20 августа. По версии следствия, его осуществила Наталья Вовк по заказу украинских спецслужб. По данным ФСБ, Вовк передвигалась на автомобиле Mini Cooper с разными номерами — ДНР, Казахстана и Украины. Она сняла квартиру в том же доме, где жила Дугина и вела за ней слежку.

Происшествия,Наталья Вовк,ФСБ,
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