Мать Вовк раскрыла новые подробности о дочери

«Дочь я видела с месяц назад. Мы особо с ней не общались, она за границей была какое-то время. Когда дочь приехала из-за границы, она, как положено, прошла фильтрацию, оформила пропуск на машину. Я знаю, что с этим у нее все было хорошо», - рассказала Вовк.