Мать Вовк раскрыла новые подробности о дочери

Мать Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, рассказала подробности их последней встречи. Об этом пишет «Донецкое агентство новостей».
По словам Надежды Вовк, она виделась с дочерью в июле, когда та приезжала в Мариуполь.
«Дочь я видела с месяц назад. Мы особо с ней не общались, она за границей была какое-то время. Когда дочь приехала из-за границы, она, как положено, прошла фильтрацию, оформила пропуск на машину. Я знаю, что с этим у нее все было хорошо», - рассказала Вовк.
Ранее отец Вовк рассказал, что она служила в ВСУ, а не в батальоне «Азов» (организация запрещена в России). Сестра подозреваемой также заявила, что Вовк устроилась в одну из контор ВСУ «по инвалидности».
Напомним, машина Дарьи Дугиной была взорвана 20 августа. По версии следствия, его осуществила Наталья Вовк по заказу украинских спецслужб. По данным ФСБ, Вовк передвигалась на автомобиле Mini Cooper с разными номерами — ДНР, Казахстана и Украины. Она сняла квартиру в том же доме, где жила Дугина и вела за ней слежку.