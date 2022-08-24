Подозреваемый в убийстве священника в Домодедове задержан

Задержан подозреваемый в убийстве настоятеля храма в Подмосковье Сергея Лопухова. Им оказался преподаватель воскресной школы. Об этом пишет Телеграм-канал 112.

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22-летний Василий Рассоха задержан и в ближайшее время будет допрошен. По версии следствия, он преследовал бывшую ученицу и слишком настойчиво ухаживал за ней. Настоятель храм Николая Чудотворца Сергей Лопухов пытался заступиться за девушку.