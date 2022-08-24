Подозреваемый в убийстве священника в Домодедове задержан

Задержан подозреваемый в убийстве настоятеля храма в Подмосковье Сергея Лопухова. Им оказался преподаватель воскресной школы. Об этом пишет Телеграм-канал 112.
22-летний Василий Рассоха задержан и в ближайшее время будет допрошен. По версии следствия, он преследовал бывшую ученицу и слишком настойчиво ухаживал за ней. Настоятель храм Николая Чудотворца Сергей Лопухов пытался заступиться за девушку.
Ранее стало известно, что Рассоха нанес священнику два удара ножом на территории церкви в Домодедове. В результате полученных ран тот скончался. После этого преступник попытался скрыть следы преступления и поджог здание. Однако возгорание было ликвидировано. В результате пожара полностью выгорела одна из комнат площадью 12 квадратных метров.