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34 минуты назад

Подозреваемый в убийстве священника в Домодедове задержан

Елена Прошина

Задержан подозреваемый в убийстве настоятеля храма в Подмосковье Сергея Лопухова. Им оказался преподаватель воскресной школы. Об этом пишет Телеграм-канал 112.

Подозреваемый в убийстве священника в Домодедове задержан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

22-летний Василий Рассоха задержан и в ближайшее время будет допрошен. По версии следствия, он преследовал бывшую ученицу и слишком настойчиво ухаживал за ней. Настоятель храм Николая Чудотворца Сергей Лопухов пытался заступиться за девушку.

Ранее стало известно, что Рассоха нанес священнику два удара ножом на территории церкви в Домодедове. В результате полученных ран тот скончался. После этого преступник попытался скрыть следы преступления и поджог здание. Однако возгорание было ликвидировано. В результате пожара полностью выгорела одна из комнат площадью 12 квадратных метров.

Происшествия,Сергей Лопухов,
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