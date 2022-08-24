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16 минут назад

Власти Владимирской области сообщили, что рязанский пожар идет в сторону Подмосковья

ТАСС

Лесной пожар в Рязанской области распространяется на северо-запад, то есть в сторону Шатурского района Московской области, а не к границе Владимирской области. Об этом в среду сообщил журналистам директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев.

Рязанский пожар идет в сторону Подмосковья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На сегодняшний день [пожар] распространяется, еще раз повторю, в сторону Шатурского района Московской области. То есть не к границе Владимирской области, а на северо-запад", - сказал он.

По словам Малышева, расстояние от лесных пожаров в Рязанской области до границы с Владимирской областью за двое суток сократилось на 4 км и сейчас составляет около 23 км.

"Мониторинг за рязанским пожаром мы осуществляем неусыпно, практически в круглосуточном режиме, общаемся с нашими рязанскими коллегами. Вчера в 17:00 была закончена авиационная разведка. К сожалению, в понедельник я говорил, что 27 км, за двое суток пожар приблизился к Владимирской области еще на 4 км. В любом случае, это около 23 км", - сказал он.

Пожар в Рязанской области тушат семь самолётов и десять вертолётов

Как отметил директор департамента, сейчас владимирские лесники держат связь с рязанскими коллегами и оперативно обмениваются данными.

Ранее врио губернатора Александр Авдеев поручил сформировать резерв для борьбы с пожарами на границе с Рязанской областью и сказал, что власти должны быть готовы к худшему сценарию развития ситуации.

Первый лесной пожар в Рязанской области произошел 7 августа, второй - через день, позже пожары разрослись. 17 августа запах гари и смог из-за природных пожаров в регионе появились в Москве и некоторых областях Центрального федерального округа. В трех районах Рязанской области введен режим ЧС. На территории Владимирской область действуют два лесных пожара.

Происшествия,Евгений Малышев,Александр Авдеев,
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