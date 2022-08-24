Рязанский пожар идет в сторону Подмосковья

Лесной пожар в Рязанской области распространяется на северо-запад, то есть в сторону Шатурского района Московской области, а не к границе Владимирской области. Об этом в среду сообщил журналистам директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев.

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"На сегодняшний день [пожар] распространяется, еще раз повторю, в сторону Шатурского района Московской области. То есть не к границе Владимирской области, а на северо-запад", - сказал он.

По словам Малышева, расстояние от лесных пожаров в Рязанской области до границы с Владимирской областью за двое суток сократилось на 4 км и сейчас составляет около 23 км.

"Мониторинг за рязанским пожаром мы осуществляем неусыпно, практически в круглосуточном режиме, общаемся с нашими рязанскими коллегами. Вчера в 17:00 была закончена авиационная разведка. К сожалению, в понедельник я говорил, что 27 км, за двое суток пожар приблизился к Владимирской области еще на 4 км. В любом случае, это около 23 км", - сказал он.

Как отметил директор департамента, сейчас владимирские лесники держат связь с рязанскими коллегами и оперативно обмениваются данными.

Ранее врио губернатора Александр Авдеев поручил сформировать резерв для борьбы с пожарами на границе с Рязанской областью и сказал, что власти должны быть готовы к худшему сценарию развития ситуации.