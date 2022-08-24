Что известно о деле Ройзмана

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали 24 августа, СМИ назвали причиной уголовное дело о дискредитации российской армии. Что известно о деле против Ройзмана - в материале «Рамблера».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Кто такой Ройзман

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59-летний Ройзман - уроженец Свердловска. Учился в машиностроительном и автомобильном техникумах, в 1980 году был осужден за кражу, мошенничество и незаконное ношение холодного оружия. В наказание был отправлен на стройку народного хозяйства и в колонию общего режима.

Позже работал слесарем-сборщиком, затем учился и окончил исторический факультет УрГУ. Ройзман получил специальность «историк-архивист», стал специалистом по горнозаводскому Уралу и старообрядческой иконописи. В 1999 году он основал первый в России частный музей «Невьянская икона».

Примерно в то же время Ройзманом был основан фонд «Город без наркотиков», целью которого стали борьба с наркоторговлей и безмедикаментозная реабилитация наркозависимых. Работу фонда много критиковали (в том числе, обвиняли в незаконном лишении свободы наркозависимых), против его сотрудников возбуждали уголовные дела за применение физического насилия к наркозависимым и наркоторговцам. В 2014-м фонд разорвал отношения с Ройзманом.

В 2003-2007 годах Ройзман был депутатом Госдумы. В 2013-м выиграл выборы мэра Екатеринбурга и занимал эту должность до 2018 года. После отставки был выдвинут в губернаторы Свердловской области, но снял свою кандидатуру.

После завершения политической карьеры Ройзман продолжил заниматься благотворительностью.

Первые обвинения в дискредитации

Весной на Ройзмана составили три административных протокола о дискредитации российской армии (административная статья 20.3.3).

Его адвокат Юлия Федотова рассказывала, что первый протокол был связан с твитом Ройзмана, второй - с высказываниями в видео, третий - с постом в его Telegram-канале. В своих соцсетях Ройзман, в частности, рассуждал о значении букв «Z» и «V». Ройзман был трижды оштрафован.

Задержание и обыски

О задержании Ройзмана стало известно 24 августа. Он заявил порталу e1.ru, что его дело передано московским следователям.

«280-я статья, часть третья. Дело в Москве», - сказал Ройзман.

В статье 280 УК РФ идет речь о публичных призывах к экстремизму, но, по данным СМИ, Ройзман имел в виду статью 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ).

Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что дело связано с видео на YouTube-канале Ройзмана.

Уголовное дело о дискредитации можно завести, если человек уже был оштрафован по административной статье и повторно совершил нарушение в течение года. Максимальное наказание по статье 280.3 - пять лет лишения свободы.

В день задержания дома у Ройзмана, в его музее и благотворительном фонде прошли обыски. Видео из дома Ройзмана опубликовало РИА Новости, на кадрах видно, что из его квартиры выносят технику.

Источник «Уру.ру» в силовых структурах утверждает, что во время обыска у Ройзмана нашли визитки иностранных дипломатов и Игоря Смешко (в 2003-2004 годах возглавлял Службу безопасности Украины).