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1 час назад

В здание администрации Орловской области бросили бутылки с зажигательной смесью

Lenta.ruиещё 4

Неизвестный бросил в центральный вход здания администрации Орловской области две бутылки с зажигательной смесью. Об этом в среду, 24 августа, сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

В администрацию Орловской области бросили "коктейли Молотова"
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел около 7:50 в городе Орле. Возгорание было оперативно потушено, но во время тушения один из сотрудников получил ожоги. Ему оказана медицинская помощь.

«Если кто-то решил так отметить День независимости Украиныдень независимости Украины, то говорю еще раз — мы как помогали нашей армии, участвующей в спецоперации, так и продолжим помогать. Как помогали беженцам из Донбасса, так и продолжим помогать», — написал Клычков.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны. В августе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что спецоперация будет продолжаться до выполнения поставленных задач.

Происшествия,Андрей Клычков,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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