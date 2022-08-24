В администрацию Орловской области бросили "коктейли Молотова"

«Если кто-то решил так отметить День независимости Украиныдень независимости Украины, то говорю еще раз — мы как помогали нашей армии, участвующей в спецоперации, так и продолжим помогать. Как помогали беженцам из Донбасса, так и продолжим помогать», — написал Клычков.