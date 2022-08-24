В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
49 минут назад

Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали по делу о дискредитации российских ВС

runews24.ruиещё 3

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали в рамках уголовного дела за дискредитацию российской армии.

Ройзман задержан за дискредитацию российской армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ройзман задержан утром, к нему домой пришли силовики. В отношении него возбуждено уголовное дело о дискредитации в отношении российской армии», - сказали ТАСС в экстренных службах Екатеринбургской области.

Адвокат бывшего мэра Екатеринбурга Юлия Федотова отметила, что не может подтвердить информацию, поскольку сама узнала о задержании из СМИ.

«Я сама узнала от журналистов, не знаю. Мне нужно как минимум узнать», - пояснила Федотова.

Против Ройзмана завели уголовное дело

В 2022 году екатеринбургский суд три раза штрафовал Ройзмана за дискредитацию Вооруженных сил России в соцсетях. Общая сумма штрафов составила 150 тысяч рублей. Кроме того, бывшего градоначальника оштрафовали на 85 тысяч рублей по статье о неуважении к власти. Все апелляции защиты были отклонены.

В 2021-м Ройзман несколько раз принимал участие в несогласованных акциях в Москве и Екатеринбурге, в связи с чем его оштрафовали на 60 тысяч рублей. Также суд признавал экс-чиновника виновным в организации несанкционированных акций и назначал ему арест на девять суток, который после сократили до одних суток.

Евгений Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга с 2013 по 2018 год, а после работал на радиостанции «Эхо Москвы». Затем бывший глава города занимался общественной деятельностью.

Происшествия,Юлия Федотова,Евгений Ройзман,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители