Ройзман задержан за дискредитацию российской армии

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали в рамках уголовного дела за дискредитацию российской армии.

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«Ройзман задержан утром, к нему домой пришли силовики. В отношении него возбуждено уголовное дело о дискредитации в отношении российской армии», - сказали ТАСС в экстренных службах Екатеринбургской области.

Адвокат бывшего мэра Екатеринбурга Юлия Федотова отметила, что не может подтвердить информацию, поскольку сама узнала о задержании из СМИ.

«Я сама узнала от журналистов, не знаю. Мне нужно как минимум узнать», - пояснила Федотова.

В 2022 году екатеринбургский суд три раза штрафовал Ройзмана за дискредитацию Вооруженных сил России в соцсетях. Общая сумма штрафов составила 150 тысяч рублей. Кроме того, бывшего градоначальника оштрафовали на 85 тысяч рублей по статье о неуважении к власти. Все апелляции защиты были отклонены.

В 2021-м Ройзман несколько раз принимал участие в несогласованных акциях в Москве и Екатеринбурге, в связи с чем его оштрафовали на 60 тысяч рублей. Также суд признавал экс-чиновника виновным в организации несанкционированных акций и назначал ему арест на девять суток, который после сократили до одних суток.