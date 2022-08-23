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53 минуты назад

Стали известны последние слова убитой мужем чиновницы из Белорецка

Илья Родин

В Белорецке бывший супруг зарезал жену возле дома ее родителей. За два часа до смерти чиновница Белорецкой администрации Дина Махиянова рассказала подругам о том, что обрела счастье только после расставания с мужем. Об этом пишет «СтарХит».

Стали известны последние слова убитой мужем чиновницы из Белорецка
Фото: соцсетисоцсети

По данным издания, Дина вышла замуж за Алика в 18 лет. Родила ему двух сыновей. Но она не была счастлива в браке, так как муж тщательно контролировал каждый ее шаг.

Подруга убитой призналась, что сразу после свадьбы уже были «тревожные звоночки». Молодой человек пренебрежительно относился к женщинам. Постепенно муж начал распускать руки, следы побоев стало невозможно скрывать.

Знакомые советовали Диане расстаться с грубым супругом, но она боялась это сделать. Говорила, что он превратит ее жизнь в кошмар. Все же они развелись, но бывший муж продолжал преследовать Дину.

В мае 2022 года она перебралась жить к своим родителям, позже собиралась переехать в Уфу. В последний день своей жизни она пришла на день рождения к подруге.

«У меня начинается новая жизнь. Я так счастлива! Не понимаю, как я могла раньше так жить», - призналась молодая женщина.

После убийства Алик Махиянов сел в свою машину и направился в региональное отделение полиции, где написал чистосердечное признание. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщает «Комсомольская правда».

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