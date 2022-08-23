Мигранты попытались похитить ребенка у москвички

Мигранты из Узбекистана попытались похитить пятилетнюю дочь у жительницы Москвы, сообщает Telegram-канал SHOT. Женщине удалось отбить ребенка, но ей стали угрожать из-за обращения в полицию. Инцидент произошел в районе Гольяново на востоке столицы.

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Мать девочки Инна Багренина рассказала, что 21-летняя уроженка Узбекистана попыталась средь бела дня увести ее дочь с игровой площадки. Женщина догнала похитительницу и забрала девочку, однако тут прибежали родственники мигрантки и стали кричать, что это их ребенок.

Вызванные по просьбе Багрениной полицейские забрали всех в отдел, но похитительницу вскоре отпустили. По словам матери ребенка, сотрудники МВД сразу сказали, что той «ничего не будет».

Москвичка также добавила, что получает теперь угрозы от родственников девушки. Те требуют «успокоиться» и перестать «качать» дело. Она обратилась за помощью к адвокату. Тот сообщил каналу, что произошедшим уже занимается СКР.