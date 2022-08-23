Жестоко убившего свою жену фотографа тайно вывезли из колонии

Правоохранительные органы тайно вывезли фотографа Дмитрия Лошагина из колонии, в которой он отбывал срок за убийство жены, фотомодели Юлии Прокопьевой (Лошагиной). Об этом пишет Telegram-канал E1.RU.

На ролике, опубликованном каналом, Дмитрия вывозят из ворот колонии на «Ниве» с тонированными стеклами.

По данным издания, его должны были передать матери у ТЦ «Кировский», но позднее было принято решение сделать это у автомойки на Московской улице.

Это было обусловлено тем, что о планах ГУФСИН стало известно журналистам. Сотрудники ведомства желали избежать излишнего ажиотажа.