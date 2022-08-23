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36 минут назад

Жестоко убившего свою жену фотографа тайно вывезли из колонии

Илья Родин

Правоохранительные органы тайно вывезли фотографа Дмитрия Лошагина из колонии, в которой он отбывал срок за убийство жены, фотомодели Юлии Прокопьевой (Лошагиной). Об этом пишет Telegram-канал E1.RU.

На ролике, опубликованном каналом, Дмитрия вывозят из ворот колонии на «Ниве» с тонированными стеклами.

По данным издания, его должны были передать матери у ТЦ «Кировский», но позднее было принято решение сделать это у автомойки на Московской улице.

Это было обусловлено тем, что о планах ГУФСИН стало известно журналистам. Сотрудники ведомства желали избежать излишнего ажиотажа.

Встреча с родителями, добавляют журналисты, получилась трогательной. Они забрали его и привезли домой. Он будет жить с мамой в четырехкомнатной квартире, расположенной в Парковом микрорайоне.

Происшествия,Видео,Дмитрий Лошагин,ФСИН,
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