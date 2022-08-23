Фотограф-убийца Лошагин покинул стены колонии раньше срока

Лошагин жестоко убил свою жену-фотомодель Юлию Прокопьеву. Во время ссоры он избил ее, а затем свернул шею. Пытаясь избавиться от тела, он вывез его в лес и поджег. Когда фотографа задержали и доставили в суд, он стал отрицать свою вину и не признал ее до самого освобождения. Тем не менее суд приговорил мужчину почти к 10 годам колонии.