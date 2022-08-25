Подтверждено нахождение телефона подозреваемой в убийстве Дугиной за границей

Мобильный телефон подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной украинской гражданки Натальи Вовк находится за рубежом, соответствующее оповещение появляется при попытке дозвониться на ее номер.

Фото: ФСБ России ФСБ России

При звонке на номер Вовк автоинформатор говорит на английском, что абонент не может принять звонок, передает РИА «Новости».

Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».