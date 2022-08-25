Подтверждено нахождение телефона подозреваемой в убийстве Дугиной за границей

Мобильный телефон подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной украинской гражданки Натальи Вовк находится за рубежом, соответствующее оповещение появляется при попытке дозвониться на ее номер.
При звонке на номер Вовк автоинформатор говорит на английском, что абонент не может принять звонок, передает РИА «Новости».
Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Позже появилась информация, что подозреваемая в убийстве российской журналистки перебралась из Эстонии в Австрию. СК России намерен объявить подозреваемую в розыск, которая для наблюдения за жертвой арендовала квартиру в доме, где проживала убитая российская журналистка.