Украинка с ножом набросилась на россиян на Кипре

55-летняя украинка напала на Кипре на россиян, праздновавших День российского флага. Женщину арестовала полиция. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал «Филелефтерос».

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Инцидент произошел в Ларнаке 22 августа. Группа россиян решила отпраздновать День российского флага и устроить в честь этого автопробег. Они собрались в 21:30 возле церкви Фанеромени. Однако праздник подпортила некая украинка, которая увидев российские триколоры, начала угрожать россиянам ножом.

Женщина с признаками алкогольного опьянения размахивала ножом и «что-то кричала на своем языке». Полицейские, находившиеся на месте, задержали украинку.

«Как ожидается, ей будут предъявлены обвинения в нападении, ношении ножа вне дома, пьянстве, хулиганстве, нарушении общественного порядка и ношении оружия с целью запугивания», - пишет издание.