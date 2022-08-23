Суд отпустил на свободу жестоко убившего жену фотографа Лошагина

Стало известно, когда убийца-фотограф Дмитрий Лошагин окажется на свободе. Это может произойти уже завтра.
Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию прокуратуры на постановление Чкаловского райсуда об освобождении по УДО фотографа Дмитрия Лошагина, который убил свою жену-фотомодель. Свердловский облсуд оставил решение без изменений, а апелляцию гособвинения без удовлетворения.
Дмитрий Лошагин может оказаться на свободе уже завтра. Об этом корреспонденту УралПолит.Ru рассказал его адвокат Сергей Лашин.
«Постановление суда еще не направлено в исправительную колонию. После того, как оно туда придет, сотрудники организуют необходимые процедуры. От них все зависит. Какой-то конкретной информации у меня нет. Скорее всего [он выйдет] завтра», – пояснил адвокат.
Напомним, Дмитрия Лошагина отправили в тюрьму за жестокое убийство его жены Юлии в 2013 году. Экспертиза установила, что девушку насиловали до смерти и сломали ей шею, ее обгоревший труп был найден под Первоуральском.
На протяжении следствия Лошагин отрицал причастность к исчезновению жены и отказывался сотрудничать с полицией. Фотографу дали десять лет колонии строго режима, затем сократили срок до 9 лет и 10 месяцев.
В начале августа 2021 года Чкаловский районный суд согласился выпустить преступника по УДО. Однако это решение было обжаловано.
Позже Дмитрий Лошагин пожаловался на пытки и рабский труд в колонии и снова попросил его выпустить по УДО, однако и в этот раз суд оставил без удовлетворения жалобу фотографа.
15 июня 2022 года Дмитрий Лошагин снова вышел из тюрьмы по УДО. Его срок заключения истекал 1 января 2024 года.