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33 минуты назад

Суд отпустил на свободу фотографа Лошагина, убившего жену

УралПолит.Ruиещё 4

Стало известно, когда убийца-фотограф Дмитрий Лошагин окажется на свободе. Это может произойти уже завтра.

Суд отпустил на свободу жестоко убившего жену фотографа Лошагина
Фото: ТАССТАСС

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию прокуратуры на постановление Чкаловского райсуда об освобождении по УДО фотографа Дмитрия Лошагина, который убил свою жену-фотомодель. Свердловский облсуд оставил решение без изменений, а апелляцию гособвинения без удовлетворения.

Дмитрий Лошагин может оказаться на свободе уже завтра. Об этом корреспонденту УралПолит.Ru рассказал его адвокат Сергей Лашин.

«Постановление суда еще не направлено в исправительную колонию. После того, как оно туда придет, сотрудники организуют необходимые процедуры. От них все зависит. Какой-то конкретной информации у меня нет. Скорее всего [он выйдет] завтра», – пояснил адвокат.

Напомним, Дмитрия Лошагина отправили в тюрьму за жестокое убийство его жены Юлии в 2013 году. Экспертиза установила, что девушку насиловали до смерти и сломали ей шею, ее обгоревший труп был найден под Первоуральском.

На протяжении следствия Лошагин отрицал причастность к исчезновению жены и отказывался сотрудничать с полицией. Фотографу дали десять лет колонии строго режима, затем сократили срок до 9 лет и 10 месяцев.

В начале августа 2021 года Чкаловский районный суд согласился выпустить преступника по УДО. Однако это решение было обжаловано.

Позже Дмитрий Лошагин пожаловался на пытки и рабский труд в колонии и снова попросил его выпустить по УДО, однако и в этот раз суд оставил без удовлетворения жалобу фотографа.

15 июня 2022 года Дмитрий Лошагин снова вышел из тюрьмы по УДО. Его срок заключения истекал 1 января 2024 года.

Происшествия,Дмитрий Лошагин,
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