Отец Вовк рассказал о ее службе в ВСУ

Наталья Вовк, которую подозревают в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, могла служить в Вооруженных силах Украины. Об этом рассказал отец девушки в беседе с РИА Новости.

Фото: соцсети Натальи Вовк соцсети Натальи Вовк

По его словам, Наталья Вовк не числилась в полке «Азов» (признана в России террористической организацией) и не принимала участия в операции в Донбассе.

«В ВСУ вроде служила. Потом она рассчиталась, ушла», — сообщил отец девушки и добавил, что это решение она приняла по состоянию здоровья.

Ранее отец Натальи Вовк рассказал, что дочь звонила ему из Прибалтики. По его словам, несколько дней назад они связались по сети, и Наталья заверила, что находится в Литве и у нее все хорошо. Мужчина в интервью агентству подчеркнул, что понятия не имеет, как его дочь оказалась в России.