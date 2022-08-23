Отец Вовк рассказал о ее службе в ВСУ

Наталья Вовк, которую подозревают в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, могла служить в Вооруженных силах Украины. Об этом рассказал отец девушки в беседе с РИА Новости.
По его словам, Наталья Вовк не числилась в полке «Азов» (признана в России террористической организацией) и не принимала участия в операции в Донбассе.
«В ВСУ вроде служила. Потом она рассчиталась, ушла», — сообщил отец девушки и добавил, что это решение она приняла по состоянию здоровья.
Ранее отец Натальи Вовк рассказал, что дочь звонила ему из Прибалтики. По его словам, несколько дней назад они связались по сети, и Наталья заверила, что находится в Литве и у нее все хорошо. Мужчина в интервью агентству подчеркнул, что понятия не имеет, как его дочь оказалась в России.
Ранее сообщалось, что журналистка Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина, погибла в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец. Следователи подозревают, что в автомобиль подбросили взрывное устройство. Наталья Вовк и ее отец также побывали на фестивале «Традиция».