Медведев пообещал "заслуженное наказание" убийцам Дугиной

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родственникам погибшей журналистки Дарьи Дугиной, подчеркивая, что виновные в ее смерти будут найдены и понесут заслуженное наказание. Его слова приводит ТАСС.
"Уверен, что виновные в гибели Дарьи будут найдены и понесут заслуженное наказание. Вечная ей память. Разделяю ваше горе в этот тяжелый момент", - говорится в телеграмме Медведева в адрес родителей погибшей.
По словам политика, он был "потрясен этим чудовищным преступлением", говоря, что в России и за рубежом погибшую "знали и ценили как яркого общественного деятеля, талантливого журналиста и ученого".
"Она была предана Родине всем сердцем и душой, превыше всего ставила интересы Отечества, самоотверженно работала на его благо", - заявил Медведев.
Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что люди, ответственные за убийство журналистки Дарьи Дугиной, планировали убить именно ее, а не отца девушки, общественного деятеля Александра Дугина.