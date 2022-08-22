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51 минуту назад

Медведев пообещал "заслуженное наказание" убийцам Дугиной

Газета.Ruиещё 2

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родственникам погибшей журналистки Дарьи Дугиной, подчеркивая, что виновные в ее смерти будут найдены и понесут заслуженное наказание. Его слова приводит ТАСС.

Медведев пообещал "заслуженное наказание" убийцам Дугиной
Фото: Valentin Yegorshin/ReutersValentin Yegorshin/Reuters

"Уверен, что виновные в гибели Дарьи будут найдены и понесут заслуженное наказание. Вечная ей память. Разделяю ваше горе в этот тяжелый момент", - говорится в телеграмме Медведева в адрес родителей погибшей.

По словам политика, он был "потрясен этим чудовищным преступлением", говоря, что в России и за рубежом погибшую "знали и ценили как яркого общественного деятеля, талантливого журналиста и ученого".

"Она была предана Родине всем сердцем и душой, превыше всего ставила интересы Отечества, самоотверженно работала на его благо", - заявил Медведев.

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что люди, ответственные за убийство журналистки Дарьи Дугиной, планировали убить именно ее, а не отца девушки, общественного деятеля Александра Дугина.

Происшествия,Александр Дугин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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