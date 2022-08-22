Медведев пообещал "заслуженное наказание" убийцам Дугиной

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родственникам погибшей журналистки Дарьи Дугиной, подчеркивая, что виновные в ее смерти будут найдены и понесут заслуженное наказание. Его слова приводит ТАСС.

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"Уверен, что виновные в гибели Дарьи будут найдены и понесут заслуженное наказание. Вечная ей память. Разделяю ваше горе в этот тяжелый момент", - говорится в телеграмме Медведева в адрес родителей погибшей.

По словам политика, он был "потрясен этим чудовищным преступлением", говоря, что в России и за рубежом погибшую "знали и ценили как яркого общественного деятеля, талантливого журналиста и ученого".

"Она была предана Родине всем сердцем и душой, превыше всего ставила интересы Отечества, самоотверженно работала на его благо", - заявил Медведев.