Суд оправдал подозреваемых в хищении миллиарда рублей у Росавиации

Мещанский суд Москвы оправдал главу Управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко и председателя коллегии адвокатов «Межрегион» Сергея Юрьева , подозреваемых в хищении 1 миллиарда рублей у Росавиации. Об этом сообщает ТАСС.

Фигурантам вменялось покушение на особо крупное мошенничество и пособничество мошенничеству. Однако суд не увидел в действиях подсудимых состава преступления.

По версии следствия, Мнишко в 2008 году, используя связи в Росавиации, через своего бывшего коллегу-юриста и чиновника предоставил заключение с завышенной стоимостью юридических услуг для формирования конкурсной документации. После этого Росавиация и коллегия заключили договор, который впоследствии неоднократно продлевали в нарушение установленных процедур. Из-за завышения цены госконтракта в 2008-2018 годах адвокатская коллегия необоснованно получила более 1 миллиарда рублей.