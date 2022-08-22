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1 час назад

Суд оправдал подозреваемых в хищении 1 миллиарда рублей у Росавиации

Lenta.ru

Мещанский суд Москвы оправдал главу Управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко и председателя коллегии адвокатов «Межрегион» Сергея Юрьева, подозреваемых в хищении 1 миллиарда рублей у Росавиации. Об этом сообщает ТАСС.

Суд оправдал подозреваемых в хищении миллиарда рублей у Росавиации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фигурантам вменялось покушение на особо крупное мошенничество и пособничество мошенничеству. Однако суд не увидел в действиях подсудимых состава преступления.

По версии следствия, Мнишко в 2008 году, используя связи в Росавиации, через своего бывшего коллегу-юриста и чиновника предоставил заключение с завышенной стоимостью юридических услуг для формирования конкурсной документации. После этого Росавиация и коллегия заключили договор, который впоследствии неоднократно продлевали в нарушение установленных процедур. Из-за завышения цены госконтракта в 2008-2018 годах адвокатская коллегия необоснованно получила более 1 миллиарда рублей.

Владимира Мнишко и Сергея Юрьева арестовали в апреле 2019 года.

Происшествия,Сергей Юрьев,Росавиация,
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