Массовая драка с ножами произошла в Подмосковье

Жители подмосковных Люберец засняли массовую драку. Некоторые участники пытались применить ножи. Об этом пишет Telegram-канал «Мои Люберцы».

Отмечается, что инцидент произошел рядом с Наташинским парком в воскресенье, 21 августа. В драке участвовали порядка 10 человек.

Пост о происшествии, опубликованный на странице сообщества «Люберцы Life» во «ВКонтакте», собрал большое количество негативных комментариев.

Возмущение пользователей вызвало высказывание автора материала о том, что это «обычный день в Люберцах».