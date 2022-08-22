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57 минут назад

Массовая драка с ножами произошла в Подмосковье

Елена Прошина

Жители подмосковных Люберец засняли массовую драку. Некоторые участники пытались применить ножи. Об этом пишет Telegram-канал «Мои Люберцы».

Отмечается, что инцидент произошел рядом с Наташинским парком в воскресенье, 21 августа. В драке участвовали порядка 10 человек.

Пост о происшествии, опубликованный на странице сообщества «Люберцы Life» во «ВКонтакте», собрал большое количество негативных комментариев.

Возмущение пользователей вызвало высказывание автора материала о том, что это «обычный день в Люберцах».

Кроме того, они опровергли сообщение автора о троих «нокаутированных» участниках драки, подчеркнув, что на видео этого не заметно. Во всяком случае, ни один из участников не упал на землю.

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