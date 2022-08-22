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10 минут назад

SHOT: карельский депутат солгал о минировании самолета, чтобы успеть на рейс

Газета.Ruиещё 1

Депутат Куркиёкского сельского поселения Карелии Михаил Баев сообщил о минировании самолета, потому что опаздывал на рейс. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.

Депутат солгал о минировании самолета, чтобы успеть на рейс
Фото: Телеграм-канал «SHOT»Телеграм-канал «SHOT»

По данным канала, чиновник вместе с 16-летним сыном должен был лететь из Пулково в Самару, однако не рассчитал время и понял, что не успевает вовремя прибыть в аэропорт.

Тогда он решил позвонить в полицию и заявить, что на борту воздушного судна заложено взрывное устройство, в надежде, что доедет до места назначения, пока ведутся проверки. Однако выяснилось, что информация о минировании ложная, и самолет вылетел в назначенное время.

Баев не попал на борт.

Депутат был задержан на территории аэропорта, его будут допрашивать сотрудники правоохранительных органов. Ранее сообщалось, что жительницу Калининградской области подозревают в ложных сообщениях о минировании детсадов.

Происшествия,Михаил Баев,
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