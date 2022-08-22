В ФСБ России заявили, что дело об убийстве дочери Александра Дугина раскрыто: по данным спецслужбы, ответственность за преступление лежит на украинских спецслужбах. Об этом сообщает ТАСС.
Исполнительницей убийства в ФСБ назвали гражданку Украины 1979 года рождения Наталью Вовк. По данным спецслужбы, она скрылась в Эстонии.
Вечером 20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина. 29-летняя женщина погибла на месте. Следователи заявили, что в автомобиле сработала взрывчатка и речь идет о заказном убийстве. Возбуждено дело об убийстве, совершенном общеопасным способом.
СМИ писали, что целью убийц был Дугин, а не его дочь - он якобы должен был ехать домой вместе с ней, но в последний момент сел в другую машину.