В ФСБ России заявили, что дело об убийстве дочери Александра Дугина раскрыто: по данным спецслужбы, ответственность за преступление лежит на украинских спецслужбах. Об этом сообщает ТАСС.

Исполнительницей убийства в ФСБ назвали гражданку Украины 1979 года рождения Наталью Вовк. По данным спецслужбы, она скрылась в Эстонии.

Вечером 20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина. 29-летняя женщина погибла на месте. Следователи заявили, что в автомобиле сработала взрывчатка и речь идет о заказном убийстве. Возбуждено дело об убийстве, совершенном общеопасным способом.