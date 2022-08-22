ФСБ раскрыла убийство Дугиной

Убийство журналистки Дарьи Дугиной раскрыто, его подготовили украинские спецслужбы, исполнительница - гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся после преступления в Эстонии. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности в результате проведения комплекса неотложных оперативно-разыскных мероприятий раскрыто убийство российской журналистки Дугиной Дарьи, 1992 года рождения", - подчеркнули в ФСБ.
Спецслужба установила, что "преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами", а его исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения.
Она прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 года рождения. "В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию", - сообщили в ФСБ.