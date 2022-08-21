Пегов после гибели Дугиной заявил о еще двух терактах

Военный корреспондент Семен Пегов обвинил ячейки УГ («Украинского государства») в совершении нескольких террористических актов в Москве. Он не исключил, что «трагедия Дарьи Дугиной состоялась в этом террористическом контексте».

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Об этом Пегов написал в Телеграм-канале.

«В течение последних недель в столице были предотвращены еще как минимум два теракта. Мы не имеем морального права рассказывать, против кого конкретно они были направлены, но уверяем вас - террористам удалось зайти достаточно далеко», - заявил военкор.

По мнению Пегова, во время одного из покушений было пронесено взрывное устройство с «помощью агента внутри системы».

Во всех случаях «методично и скоординировано» работала хорошо организованная сеть.

«Состоявшаяся в этом террористическом контексте трагедия Дарьи Дугиной также даёт понять, что действовал не просто какой-то один психопат-радикал, завербованный на редкую и случайную для СБУ удачу», - считает военкор.

Пегов призвал «посмотреть в лицо правде», но не впадать в панику.

При этом он предупредил, что «вероятнее всего это далеко не последняя задействованная террористами УГ ячейка».