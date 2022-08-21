Политолог Дугин попал в больницу после гибели дочери

Политолог Сергей Марков сообщил в своем Telegram-канале, что общественный деятель, философ Александр Дугин госпитализирован после гибели дочери, журналистки Дарьи Дугиной.

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«Несчастный Александр Дугин. Он сейчас в больнице. Наши огромные соболезнования», - написал Марков.

Дарья Дугина погибла в субботу, 20 августа. Она возвращалась домой с фестиваля «Традиция» в автомобиле Toyota Land Cruiser Prado. В машине сработало взрывное устройство, сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ.

По данным следствия, трагедия произошла около 21:00, в районе населенного пункта Большие Вяземы. Взрыв спровоцировал возгорание машины. Водитель транспортного средства погиб на месте.