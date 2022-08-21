Политолог Дугин попал в больницу после гибели дочери

Политолог Сергей Марков сообщил в своем Telegram-канале, что общественный деятель, философ Александр Дугин госпитализирован после гибели дочери, журналистки Дарьи Дугиной.
«Несчастный Александр Дугин. Он сейчас в больнице. Наши огромные соболезнования», - написал Марков.
Дарья Дугина погибла в субботу, 20 августа. Она возвращалась домой с фестиваля «Традиция» в автомобиле Toyota Land Cruiser Prado. В машине сработало взрывное устройство, сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ.
По данным следствия, трагедия произошла около 21:00, в районе населенного пункта Большие Вяземы. Взрыв спровоцировал возгорание машины. Водитель транспортного средства погиб на месте.
СК РФ возбудил уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом).