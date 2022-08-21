СК возбудил дело о подрыве машины дочери Дугина

"По данным следствия, 20 августа около 21:00 в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы на полном ходу движения на автомобильной дороге общего пользования сработало, предположительно, установленное в автомобиле Toyota Land Cruiser взрывное устройство, и затем произошло возгорание машины. Девушка-водитель, которая находилась за рулем, погибла на месте. Личность погибшей установлена - это журналист и политолог Дарья Дугина", - говорится в сообщении ведомства.