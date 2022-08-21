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52 минуты назад

СК РФ возбудил дело о подрыве машины дочери Александра Дугина в Подмосковье

ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом, после подрыва автомобиля, в котором находилась журналист и политолог Дарья Дугина. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в главке СК РФ по Московской области.

СК возбудил дело о подрыве машины дочери Дугина
Фото: соцсетисоцсети

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки, совершенного общеопасным способом (п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

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В автомобиле, в котором находилась погибшая девушка, предположительно, было установлено взрывное устройство.

"По данным следствия, 20 августа около 21:00 в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы на полном ходу движения на автомобильной дороге общего пользования сработало, предположительно, установленное в автомобиле Toyota Land Cruiser взрывное устройство, и затем произошло возгорание машины. Девушка-водитель, которая находилась за рулем, погибла на месте. Личность погибшей установлена - это журналист и политолог Дарья Дугина", - говорится в сообщении ведомства.

Происшествия,Александр Дугин,Следственный комитет,
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