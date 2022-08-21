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11 минут назад

Восстановлена хронология гибели дочери Дугина

Елена Прошина

Телеканал РЕН ТВ восстановил хронологию гибели дочери Александра Дугина Дарьи. Власти Запорожья заявили, что к ее смерти могут быть причастны «украинские террористы». Об этом сообщают РЕН ТВ и портал «Известия».

Восстановлена хронология гибели дочери философа Дугина
Фото: СоцсетиСоцсети

Вечером 20 августа Александр Дугин читал лекцию на фестивале «Традиция» в деревне Захарово. Дарья Дугина была приглашена на мероприятие в качестве почетного гостя. В 21:25 она уехала с фестиваля на Land Cruiser Prado. Следователи предполагают, что самодельное взрывное устройство, которое стало причиной трагедии, было подброшено в автомобиль на парковке.

В 21:35 машина выехала на Можайское шоссе, затем в районе поселка Большие Вяземы прогремел взрыв. Дарья Дугина потеряла управление и врезалась в забор. Она скончалась на месте.

Как отмечает издание, правоохранительные органы сперва полагали, что авария произошла из-за взрыва газового баллона. Но затем эта версия отпала. Следователи считают, что неизвестные подложили в автомобиль самодельное взрывное устройство. Машина была зарегистрирована на Александра Дугина.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что этот инцидент подстроили «украинские террористы». По его словам, целью преступников могли быть как Дарья, так и ее отец.

Дарья Дугина активно поддерживала действия России на Украине. Власти Великобритании внесли ее в санкционный список за ряд высказываний и публикаций.

Происшествия,Владимир Рогов,Александр Дугин,
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