Стали известны подробности дела бывшего главного нарколога Минздрава Евгения Брюна. Его обвиняют в хищении не менее 20 млн рублей у столичного Департамента здравоохранения, сообщает прокуратура Москвы.

«Ему и его соучастнику предъявлено обвинение в хищении через подконтрольные фирмы денежных средств Департамента здравоохранения г. Москвы в сумме не менее 20 млн рублей»,- сообщает Telegram-канал прокуратуры.

По версии следствия, средства были похищены путем поставок медицинских изделий «по значительно завышенным ценам». Изделия поставлялись в ГБУЗ «Московский НПЦ наркологии ДЗМ».

Ранее источники СМИ сообщали, что речь якобы идет о мошенничестве с закупками диагностических аппаратов, которые используются для выявления наркотиков или алкоголя.

В субботу Кузьминский суд Москвы отправил Брюна под домашний арест до 3 октября. Следователь МВД заявил, что врач может скрыться, оказать давление на свидетелей или помешать расследованию.