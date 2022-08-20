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19 минут назад

Появились подробности дела нарколога Брюна

Майк Габриелян

Стали известны подробности дела бывшего главного нарколога Минздрава Евгения Брюна. Его обвиняют в хищении не менее 20 млн рублей у столичного Департамента здравоохранения, сообщает прокуратура Москвы.

«Ему и его соучастнику предъявлено обвинение в хищении через подконтрольные фирмы денежных средств Департамента здравоохранения г. Москвы в сумме не менее 20 млн рублей»,- сообщает Telegram-канал прокуратуры.

По версии следствия, средства были похищены путем поставок медицинских изделий «по значительно завышенным ценам». Изделия поставлялись в ГБУЗ «Московский НПЦ наркологии ДЗМ».

Ранее источники СМИ сообщали, что речь якобы идет о мошенничестве с закупками диагностических аппаратов, которые используются для выявления наркотиков или алкоголя.

Брюн отказался признать вину в мошенничестве

В субботу Кузьминский суд Москвы отправил Брюна под домашний арест до 3 октября. Следователь МВД заявил, что врач может скрыться, оказать давление на свидетелей или помешать расследованию.

Однако, учитывая возраст и состояние здоровья нарколога, следствие просило суд о домашнем аресте. Брюн вину не признал.

Происшествия,Видео,Евгений Брюн,
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