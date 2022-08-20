В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
43 минуты назад

Пропавшему пять лет назад в Гонконге миллиардеру вынесли приговор в Китае

Lenta.ru

Суд в Шанхае приговорил к 13 годам тюрьмы китайского предпринимателя Сяо Цзяньхуа, пропавшего в Гонконге пять лет назад. Об этом сообщает Reuters.

Пропавшему пять лет назад в Гонконге миллиардеру вынесли приговор в Китае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Миллиардера признали виновным в незаконном присвоении и использовании средств, взяточничестве и обмане доверия. Кроме того, его компания Tomorrow Holdings оштрафована на 55 миллиардов юаней (8,1 миллиардов долларов).

В последний раз Сяо Цзяньхуа видели в Гонконге в 2017 году. Тогда он ушел из своих апартаментов в гостинице Four Seasons в сопровождении неизвестных. Предполагалось, что исчезновение бизнесмена может быть связано с борьбой против коррупции, проводимой председателем КНР Си Цзиньпином: Сяо Цзяньхуа был близок к правящей элите.

Согласно данным исследовательской организации Hurun Research Institute, в 2016 году Сяо Цзяньхуа обладал чистым капиталом в 6 миллиардов долларов и занимал 32-е место в списке богатейших людей Китая.

Происшествия,Цзиньпин Си,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители