Пропавшему пять лет назад в Гонконге миллиардеру вынесли приговор в Китае

Суд в Шанхае приговорил к 13 годам тюрьмы китайского предпринимателя Сяо Цзяньхуа, пропавшего в Гонконге пять лет назад. Об этом сообщает Reuters.

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Миллиардера признали виновным в незаконном присвоении и использовании средств, взяточничестве и обмане доверия. Кроме того, его компания Tomorrow Holdings оштрафована на 55 миллиардов юаней (8,1 миллиардов долларов).

В последний раз Сяо Цзяньхуа видели в Гонконге в 2017 году. Тогда он ушел из своих апартаментов в гостинице Four Seasons в сопровождении неизвестных. Предполагалось, что исчезновение бизнесмена может быть связано с борьбой против коррупции, проводимой председателем КНР Си Цзиньпином: Сяо Цзяньхуа был близок к правящей элите.