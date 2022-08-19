«Три миллиарда и теща-подельник»: осужденного на 10 лет депутата объявили в розыск

МВД России объявило в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова, следует из базы данных ведомства. Московский городской суд приговорил парламентария к 10 годам колонии за получение взятки на сумму более трех миллиардов рублей.

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Объявление в розыск

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В базе МВД России отмечается, что "Белоусов Вадим Владимирович, 2 октября 1960 года рождения, разыскивается по статье УК РФ". 3 августа 2022 года на сайте Следственного комитета появилось сообщение о том, что Московский городской суд приговорил Белоусова к 10 годам колонии строгого режима. В ведомстве отметили, что суд признал достаточными доказательства, собранные следователями, и решил, что парламентарий и его сообщница, бывший главный бухгалтер ОАО "Первый хлебокомбинат" Челябинска Маргарита Бутакова, виновны в "получении взятки в особо крупном размере".

Следствие и суд установили, что "с 2010 по 2014 год Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем" и другими сообщниками "получили от представителей дорожно-строительного холдинга взятку за оказание общего покровительства в сфере распределения государственных заказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более трех миллиардов рублей".

В СК рассказали, что скрывшийся от следствия и суда бывший губернатор Челябинской области Юревич, а также еще двое злоумышленников объявлены в международный розыск.

"Приговором суда Белоусову заочно назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в связи с его неявкой в суд, а также штрафа в размере 500 млн рублей. Он лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением функции представителя власти в течение 3 лет, а также лишен государственной награды – медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Бутакова в связи с наличием заболеваний приговорена к условному лишению свободы сроком на 5 лет и штрафу в размере 500 млн рублей. Конфисковано движимое и недвижимое имущество осужденных", - заключили в ведомстве.

Дело Белоусова

Согласно открытым источникам, Вадим Белоусов родился 2 октября 1960 года в Челябинске. В 1990-х годах он занимал должность коммерческого директора Челябинского хлебокомбината N1 (ныне ОАО "Первый хлебокомбинат"). Предприятие входит в холдинг российского агропромышленного объединения "Макфа", советом директоров которого в 1990-е до начала 2000-х годов руководил будущий губернатор Челябинской области Михаил Юревич.

С 2004 по 2011 год Белоусов возглавлял управляющую компанию холдинга. В 2010-2011 годах он работал депутатом Законодательного собрания Челябинской области от партии "Единая Россия". А с 2011 года стал депутатом Госдумы РФ VI созыва от "Единой России".

Весной 2016 года Белоусов покинул партию и вновь избрался в ГД, вышел из партии, и в сентябре того же года был избран в Госдуму VII созыва в составе списка кандидатов от "Справедливой России". С 2021 года он был депутатом Госдумы VIII созыва от этой же партии.

В конце мая 2017 года СК России сообщил о возбуждении уголовного дела о коррупции в отношении экс-губернатора Челябинской области Юревича.

Согласно версии следствия, в период капитального ремонта дорог в регионе в 2011-2014 годах Юревич и его сообщники получили от бизнесменов области за покровительство не менее трех млрд рублей. Однако губернатор покинул Россию. Его объявили в розыск.

Следователи установили, что в группу злоумышленников входил и Вадим Белоусов, а также его теща - бывший главный бухгалтер ОАО "Первый хлебокомбинат" Челябинска Маргарита Бутакова. Они получили взятку в размере 3 253 147 000 рублей от представителей дорожно-строительного холдинга "Южуралавтобан" за покровительство при распределении госзаказов на содержание, ремонт и строительство дорог.

Следствие установило, что Белоусов от имени губернатора связывался с предпринимателями, предлагал им выгодные условия заключения государственных контрактов в обмен на 20% от всех денежных средств, проступающих на подконтрольные счета организаций. При этом средства депутат и экс-губернатор получали через доверенных лиц.

19 июня 2018 года Генпрокуратура РФ попросила Госдуму VII созыва лишить Белоусова депутатской неприкосновенности и разрешить привлечь парламентария к ответственности.