В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
23 минуты назад

«Три миллиарда и теща-подельник»: осужденного на 10 лет депутата Белоусова объявили в розыск

Газета.Ru

МВД России объявило в розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова, следует из базы данных ведомства. Московский городской суд приговорил парламентария к 10 годам колонии за получение взятки на сумму более трех миллиардов рублей.

«Три миллиарда и теща-подельник»: осужденного на 10 лет депутата объявили в розыск
Фото: ТАССТАСС

Объявление в розыск

Видео дня

В базе МВД России отмечается, что "Белоусов Вадим Владимирович, 2 октября 1960 года рождения, разыскивается по статье УК РФ". 3 августа 2022 года на сайте Следственного комитета появилось сообщение о том, что Московский городской суд приговорил Белоусова к 10 годам колонии строгого режима. В ведомстве отметили, что суд признал достаточными доказательства, собранные следователями, и решил, что парламентарий и его сообщница, бывший главный бухгалтер ОАО "Первый хлебокомбинат" Челябинска Маргарита Бутакова, виновны в "получении взятки в особо крупном размере".

Следствие и суд установили, что "с 2010 по 2014 год Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем" и другими сообщниками "получили от представителей дорожно-строительного холдинга взятку за оказание общего покровительства в сфере распределения государственных заказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог на общую сумму более трех миллиардов рублей".

В СК рассказали, что скрывшийся от следствия и суда бывший губернатор Челябинской области Юревич, а также еще двое злоумышленников объявлены в международный розыск.

"Приговором суда Белоусову заочно назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в связи с его неявкой в суд, а также штрафа в размере 500 млн рублей. Он лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением функции представителя власти в течение 3 лет, а также лишен государственной награды – медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Бутакова в связи с наличием заболеваний приговорена к условному лишению свободы сроком на 5 лет и штрафу в размере 500 млн рублей. Конфисковано движимое и недвижимое имущество осужденных", - заключили в ведомстве.

Дело Белоусова

Согласно открытым источникам, Вадим Белоусов родился 2 октября 1960 года в Челябинске. В 1990-х годах он занимал должность коммерческого директора Челябинского хлебокомбината N1 (ныне ОАО "Первый хлебокомбинат"). Предприятие входит в холдинг российского агропромышленного объединения "Макфа", советом директоров которого в 1990-е до начала 2000-х годов руководил будущий губернатор Челябинской области Михаил Юревич.

С 2004 по 2011 год Белоусов возглавлял управляющую компанию холдинга. В 2010-2011 годах он работал депутатом Законодательного собрания Челябинской области от партии "Единая Россия". А с 2011 года стал депутатом Госдумы РФ VI созыва от "Единой России".

Весной 2016 года Белоусов покинул партию и вновь избрался в ГД, вышел из партии, и в сентябре того же года был избран в Госдуму VII созыва в составе списка кандидатов от "Справедливой России". С 2021 года он был депутатом Госдумы VIII созыва от этой же партии.

В конце мая 2017 года СК России сообщил о возбуждении уголовного дела о коррупции в отношении экс-губернатора Челябинской области Юревича.

Согласно версии следствия, в период капитального ремонта дорог в регионе в 2011-2014 годах Юревич и его сообщники получили от бизнесменов области за покровительство не менее трех млрд рублей. Однако губернатор покинул Россию. Его объявили в розыск.

Следователи установили, что в группу злоумышленников входил и Вадим Белоусов, а также его теща - бывший главный бухгалтер ОАО "Первый хлебокомбинат" Челябинска Маргарита Бутакова. Они получили взятку в размере 3 253 147 000 рублей от представителей дорожно-строительного холдинга "Южуралавтобан" за покровительство при распределении госзаказов на содержание, ремонт и строительство дорог.

Следствие установило, что Белоусов от имени губернатора связывался с предпринимателями, предлагал им выгодные условия заключения государственных контрактов в обмен на 20% от всех денежных средств, проступающих на подконтрольные счета организаций. При этом средства депутат и экс-губернатор получали через доверенных лиц.

19 июня 2018 года Генпрокуратура РФ попросила Госдуму VII созыва лишить Белоусова депутатской неприкосновенности и разрешить привлечь парламентария к ответственности.

6 декабря 2018 года ГД согласилась: за удовлетворение просьбы Генпрокуратуры проголосовали 353 депутата, против - 21, двое воздержались. В марте 2019 года суд отказался заключать Белоусова под стражу, поместив его под подписку о невыезде. Ту же меру пресечения избрали и для Маргариты Бутаковой. Никто из обвиняемых свою вину не признал. 3 августа 2022 года Белоусов не явился на оглашение обвинительного приговора. Его адвокат объяснил неявку занятостью своего подзащитного, но суд счел эту причину неуважительной.

Происшествия,Вадим Белоусов,Михаил Юревич,МВД России,Следственный комитет,Макфа,Справедливая Россия,Мосгорсуд,Генпрокуратура РФ,Единая Россия,Госдума,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители