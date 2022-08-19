Фейковый полицейский участок 8 месяцев задерживал людей

В Индии несколько человек открыли фейковый полицейский участок и на протяжении нескольких месяцев вымогали деньги у местных жителей. Об этом сообщает The Guardian.

Мошенники действовали в штате Бихар всего в полукилометре от дома начальника местной полиции. Мужчины и женщины в полицейской форме и с оружием брали деньги у людей, которые приходили в их «участок», чтобы подать жалобу или сообщить о правонарушении. Кроме того, аферисты вымогали деньги у нуждающихся в жилье и желающих устроиться на работу в полицию.