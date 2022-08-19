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1 час назад

Мошенники открыли фейковый полицейский участок и 8 месяцев задерживали и штрафовали людей

Газета.Ru

В Индии несколько человек открыли фейковый полицейский участок и на протяжении нескольких месяцев вымогали деньги у местных жителей. Об этом сообщает The Guardian.

Фейковый полицейский участок 8 месяцев задерживал людей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мошенники действовали в штате Бихар всего в полукилометре от дома начальника местной полиции. Мужчины и женщины в полицейской форме и с оружием брали деньги у людей, которые приходили в их «участок», чтобы подать жалобу или сообщить о правонарушении. Кроме того, аферисты вымогали деньги у нуждающихся в жилье и желающих устроиться на работу в полицию.

Спустя время афера провалилась, когда один полицейский заметил злоумышленников, расхаживающих по городу в полицейской форме. Сейчас шесть членов банды задержаны. Правоохранители считают, что главный организатор фейкового участка еще на свободе.

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