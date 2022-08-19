Названа возможная причина задержания Брюна

Задержание нарколога Евгения Брюна, вероятно, оказалось связанным с тендерами на поставку тест-систем. Об этом заявил РИА «Новости» источник.
«Речь идет о тендерах, связанных с одной из компаний», — уточнил он.
Других подробностей вокруг Брюна и следственных действий с его участием пока нет.
По информации издания «112», в пятницу, 19 августа, Брюн и его сообщники, в том числе заместитель и вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев, находились на допросе. Выяснилось, что Брюн задержан в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемые организовали закупку госучреждениями тестов и реагентов для определения алкогольной зависимости по завышенным ценам.
Также утверждалось, что Минздрав сообщил, что Брюн не занимает пост главного внештатного психиатра-нарколога.