В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
7 минут назад

Названа возможная причина задержания Брюна

Газета.Ru

Задержание нарколога Евгения Брюна, вероятно, оказалось связанным с тендерами на поставку тест-систем. Об этом заявил РИА «Новости» источник.

Названа возможная причина задержания Брюна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Речь идет о тендерах, связанных с одной из компаний», — уточнил он.

Других подробностей вокруг Брюна и следственных действий с его участием пока нет.

По информации издания «112», в пятницу, 19 августа, Брюн и его сообщники, в том числе заместитель и вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев, находились на допросе. Выяснилось, что Брюн задержан в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемые организовали закупку госучреждениями тестов и реагентов для определения алкогольной зависимости по завышенным ценам.

В Минздраве отреагировали на задержание нарколога Брюна

Также утверждалось, что Минздрав сообщил, что Брюн не занимает пост главного внештатного психиатра-нарколога.

Происшествия,Владимир Якушев,Евгений Брюн,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители