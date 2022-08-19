Похищенный солист Nappy Roots получил огнестрельное ранение

Солист группы Nappy Roots, рэпер Fish Scales (настоящее имя — Мелвин Адамс) получил огнестрельное ранение после похищения. Об этом сообщает Billboard.

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Инцидент произошел в Атланте около пивоварни Atlantucky Brewery, которой владеет музыкант. Двое неизвестных мужчин подошли к нему и под дулом пистолета заставили сесть в машину. Похищенного артиста отвезли в дом, после чего он попытался сбежать. Во время драки ему выстрелили в ногу, но Fish Scales все же смог покинуть жилье и обратиться за помощью к соседям. Мужчины скрылись с места преступления.

Рэпера доставили в ближайшую больницу. Его состояние оценивается как стабильное.

Отмечается, что преступники скрылись на автомобиле Адамса, а затем оставили его в другом районе. Из дома им удалось вынести лишь 30 долларов и несколько личных вещей музыканта.