Появились подробности о гибели ребенка в детском саду

У пятилетней девочки, которая разбилась на самокате во время прогулки в детсаду в Новосибирске, после падения изо рта пошла пена. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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По его словам, медик детского сада пыталась реанимировать ребенка до прибытия врачей. Источник канала также подчеркнул, что у упавшей с самоката девочки не было переломов.

Как сообщается, к ответственности были привлечены заведующая детского учреждения и воспитатель. Официальная причина смерти ребенка станет известна после проведения медицинской экспертизы.

О смерти пятилетней девочки в новосибирском детсаду стало известно в четверг, 18 августа. По информации Следственного комитета, оставшись во время прогулки без присмотра воспитателей, она каталась на самокате. В какой-то момент ребенок упал и ударился головой об асфальт. Девочка скончалась на месте происшествия.