Три россиянина украли более 100 тонн нефти

Трех жителей Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) заподозрили в краже 125 тонн нефти в районе Нижневартовска. Об этом сообщает региональное УМВД России.

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В ведомстве отметили, что злоумышленниками оказались мужчины 1981 и 1985 годов рождения. Россияне круглосуточно выкачивали нефть с напорного нефтепровода в районе кустовой площадки Чумпасского месторождения. Они также собирались вывезти украденное топливо в автоцистернах. Ущерб оценивается в более чем 3 миллиона рублей.

Это не первый случай кражи нефти в ХМАО: ранее местный житель похитил более 600 тонн сырья из нефтепровода, принадлежащего организации «Лукойл-Западная Сибирь». Ущерб составил 3,8 миллиона рублей. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии общего режима и штраф 70 тысяч рублей.