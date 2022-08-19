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45 минут назад

На руднике под Мурманском произошло обрушение породы

ТАССиещё 2

Обрушение горной породы произошло на руднике в Оленегорске в Мурманской области, сообщает в пятницу региональный главк МЧС.

На руднике под Мурманском произошло обрушение породы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В 15:35 мск в оперативную дежурную службу Главного управления МЧС России по Мурманской области поступила информация, что на горном руднике <...> в Оленегорске произошло внезапное обрушение горной породы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте работают горноспасатели. В главке МЧС уточнили ТАСС, что пока не располагают информацией о пострадавших в результате инцидента.

В Оленегорске разрабатываются месторождения железистых кварцитов Заимандровского железорудного района, расположенные на Кольском полуострове.

Происшествия,МЧС России,
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