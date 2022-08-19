На руднике под Мурманском произошло обрушение породы

Обрушение горной породы произошло на руднике в Оленегорске в Мурманской области , сообщает в пятницу региональный главк МЧС.

"В 15:35 мск в оперативную дежурную службу Главного управления МЧС России по Мурманской области поступила информация, что на горном руднике <...> в Оленегорске произошло внезапное обрушение горной породы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте работают горноспасатели. В главке МЧС уточнили ТАСС, что пока не располагают информацией о пострадавших в результате инцидента.