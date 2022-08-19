В ХМАО работник аэропорта погиб под винтом самолета

Жертвой произошедшего стал 48-летний Андрей Абакумов, работавший в аэропорту на протяжении пяти лет. 19 августа он выпускал Ан-24 компании UTair, который должен был лететь в Березово. По словам очевидцев, мужчина по неизвестной причине сам пошел под винты самолета после того, как убрал тормозные колодки из-под шасси.