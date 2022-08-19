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34 минуты назад

В ХМАО работник аэропорта погиб под винтом самолета

News.ru

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) работник аэропорта Белоярский погиб, получив травму винтом самолета Ан-24, сообщает Telegram-канал Mash. Вылет воздушного судна задержали, расследованием инцидента занимается полиция.

В ХМАО работник аэропорта погиб под винтом самолета
Фото: wikipediawikipedia

Жертвой произошедшего стал 48-летний Андрей Абакумов, работавший в аэропорту на протяжении пяти лет. 19 августа он выпускал Ан-24 компании UTair, который должен был лететь в Березово. По словам очевидцев, мужчина по неизвестной причине сам пошел под винты самолета после того, как убрал тормозные колодки из-под шасси.

Полиция опрашивает экипаж самолета. Пассажиров воздушного судна разместили в гостинице.

Сургутская транспортная прокуратура и Центральное межрегиональное следуправление на транспорте СКР проводят проверку исполнения законодательства в сфере охраны труда, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в аэропорту города Усть-Кут в Иркутской области пилоты посадили самолет Ан-24 с оторванным крылом. Повреждение воздушное судно получило при заходе на посадку. Никто из четырех членов экипажа и 40 пассажиров не пострадал.

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