Несколько детсадов получили письма с угрозами о насилии

«У спецслужб есть отработанный и эффективный порядок реагирования на подобные, пусть даже ложные, угрозы. Мы нон-стоп на связи с руководством и персоналом всех учебных заведений региона, здоровью их воспитанников точно ничего не угрожает», — подчеркнул он.