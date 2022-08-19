​В летевшем из Екатеринбурга в Анталью самолете произошло задымление

В самолете компании «Азур эйр», летевшем из аэропорта Кольцово в курортный город Турции Анталью сработали датчики задымления в пассажирском салоне, сообщает телеграм-канал «AVIAINCIDENT».

Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева ФедералПресс / Полина Зиновьева

«По докладу капитана воздушного судна, во время снижения произошло задымление пассажирской кабины с срабатыванием датчиков дыма в туалетных комнатах», – сообщает телеграм-канал.

Самолет, на котором произошел инцидент из Екатеринбурга в Анталью. В аэропорту турецкого города не стали объявлять аварийную ситуацию.

«Аварийная ситуация в аэропорту не объявлялась. Посадка в аэропорту назначения прошла благополучно», – сообщили в паблике.

Воздушное судно отстранено от выполнения производственного плана. Ведется оценка технического состояния самолета. Судно принадлежит компании «Азур эйр».