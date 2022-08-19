Суд арестовал одного из напавших на врачей в больнице в Балашихе

Мужчину, которого подозревают в нападении на врачей в больнице в Балашихе, арестовали на два месяца. Об этом сообщает прокуратура Московской области в телеграм-канале.

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"С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 48-летнего мужчины, обвиняемого в совершении хулиганского нападения на врачей в Балашихе, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 17.10.2022", – говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 16 августа несколько злоумышленников ворвались в хирургическое отделение больницы на шоссе Энтузиастов, где избили ногами и руками заведующего отделением и двух врачей, высказывая при этом угрозы убийством.