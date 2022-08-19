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37 минут назад

Напавшего на врачей в Балашихе мужчину арестовали

Москва24иещё 1

Мужчину, которого подозревают в нападении на врачей в больнице в Балашихе, арестовали на два месяца. Об этом сообщает прокуратура Московской области в телеграм-канале.

Суд арестовал одного из напавших на врачей в больнице в Балашихе
Фото: СК РФСК РФ

"С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 48-летнего мужчины, обвиняемого в совершении хулиганского нападения на врачей в Балашихе, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 17.10.2022", – говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 16 августа несколько злоумышленников ворвались в хирургическое отделение больницы на шоссе Энтузиастов, где избили ногами и руками заведующего отделением и двух врачей, высказывая при этом угрозы убийством.

Накануне правоохранителям удалось задержать одного из нападавших. Им оказался мужчина 1974 года рождения. Розыск второго подозреваемого продолжается.

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