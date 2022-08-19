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19 августа

Дело Хачатуряна вернули в СК для установления обстоятельств насилия над дочерьми

ТАССиещё 12

Генпрокуратура России вернула в Следственный комитет РФ на доследование уголовное дело о сексуальном насилии и истязании трех дочерей в отношении их отца Михаила Хачатуряна. Как уточнил в пятницу ТАСС источник в правоохранительных органах, надзорное ведомство вернуло материалы дела следователю для установления обстоятельств насилия над дочерьми.

Дело обвиняемого в насилии над дочерьми Хачатуряна вернули в СК
Фото: соцсетисоцсети

"Генеральная прокуратура России не стала утверждать обвинительное заключение в рамках расследованного уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна. Надзорное ведомство решило вернуть данные материалы следователю для установления им всех обстоятельств сексуального насилия и истязания отцом дочерей", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, следствие по делу Хачатуряна возобновлено.

Происшествия,Михаил Хачатурян,Следственный комитет,Генпрокуратура РФ,
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