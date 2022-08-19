Дело обвиняемого в насилии над дочерьми Хачатуряна вернули в СК

Генпрокуратура России вернула в Следственный комитет РФ на доследование уголовное дело о сексуальном насилии и истязании трех дочерей в отношении их отца Михаила Хачатуряна. Как уточнил в пятницу ТАСС источник в правоохранительных органах, надзорное ведомство вернуло материалы дела следователю для установления обстоятельств насилия над дочерьми.