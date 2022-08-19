В Москве рабочий погиб из-за обрушения стены старого дома

На юго-востоке Москвы рухнула стена старого дома. В результате происшествия погиб рабочий, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

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«При разборе стены дома старой постройки на улице Крутицкий Вал произошло ее падение на рабочего», — объяснил источник агентства, добавив, что мужчина не успел отбежать от падающей стены.

Ранее стало известно, что в Омске обрушилась часть пятиэтажного жилого дома № 53 на улице 20-го Партсъезда. По предварительным данным, пострадавших нет.

Позднее появилось видео с моментом обрушения стены, на кадрах которого видна пробоина в основании пятиэтажного дома.