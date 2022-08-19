В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
49 минут назад

В Москве рабочий погиб из-за обрушения стены старого дома

Lenta.ruиещё 1

На юго-востоке Москвы рухнула стена старого дома. В результате происшествия погиб рабочий, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

В Москве рабочий погиб из-за обрушения стены старого дома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«При разборе стены дома старой постройки на улице Крутицкий Вал произошло ее падение на рабочего», — объяснил источник агентства, добавив, что мужчина не успел отбежать от падающей стены.

Ранее стало известно, что в Омске обрушилась часть пятиэтажного жилого дома № 53 на улице 20-го Партсъезда. По предварительным данным, пострадавших нет.

Позднее появилось видео с моментом обрушения стены, на кадрах которого видна пробоина в основании пятиэтажного дома.

Начальник главного управления МЧС РФ по Омской области Владислав Колодинский заявил, что вторая сторона жилого дома в Омске, где обрушилась стена, находится в аварийном состоянии, из-за чего сохраняется угроза дальнейшего обрушения.

Происшествия,МЧС России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители